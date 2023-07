Battute razziste in diretta: provvedimento disciplinare per il commentatore Rai

L'ad Sergio: "Ho chiesto di far rientrare immediatamente il telecronista“

La Rai ha avviato una procedura disciplinare per il telecronista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi, responsabile di una battuta razzista pronunciata nel corso della cronaca delle gare di tuffi del 17 luglio.

La comunicazione è arrivata tramite un comunicato diramato dalla Tv di Stato, in cui esplicita la decisione dell’ad Roberto Sergio, presa in conseguenza alle segnalazioni giunte all’azienda nelle scorse ore:

La Rai ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport con tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi.

L’AD Roberto Sergio nel commentare quanto avvenuto ha dichiarato: “Un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando ad una ‘battuta da bar’ quanto andato in onda. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al Direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico”.

Da domani le telecronache dei Mondiali di nuoto, categoria tuffi, saranno curate da Nicola Sangiorgio.

Ma cosa ha detto il telecronista?

Durante il commento, Leonarduzzi si è lasciato andare ad una battuta a sfondo razzista in relazione agli atleti in gara. L’unico video disponibile in rete fa riferimento alla diretta trasmessa da RaiPlay durante la gara di tuffo sincronizzato. Commentando la prova di Riccardo Giovannini e Eduard Timbretti Gugiu, Leonarduzzi storpia il nome dell’atleta italiano cavalcando uno stereotipo sul linguaggio cinese. Riccardo diventa dunque “Liccaldo”. “I cinesi direbbero così”, è la frase pronunciata dal telecronista e finita nel video di pochi secondi che circola in rete.