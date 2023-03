Berlusconi incontra i presidenti di Regione, c’è anche Schifani

Piena sintonia anche con il governatore della Sicilia

“Oggi ho avuto il piacere di incontrare i Presidenti di regione di Forza Italia. È stato un importante momento di confronto su tutti i temi dell’agenda politica”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook Silvio Berlusconi a corredo di una foto che lo ritrae con i cinque governatori azzurri: Roberto Occhiuto (Calabria), Vito Bardi (Basilicata), Renato Schifani (Sicilia), Donato Toma (Molise), Alberto Cirio (Piemonte).

“Infrastrutture, transizione energetica, situazione geopolitica, flussi migratori, autonomia differenziata e riforme istituzionali – si legge ancora nel post -. I nostri governatori sono in prima linea per dare risposte tempestive ed efficaci ai cittadini, in piena e costante sintonia con il Governo”.