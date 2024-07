Biden solidarizza con Trump, ma cresce la tensione

Le reazioni

WASHINGTON- La Casa Bianca ha reso noto che Biden ha parlato con Trump dopo l’attentato. ‘Sono grato di sapere che Trump è salvo e sta bene. Prego per lui, per la sua famiglia e per tutti coloro che erano presenti alla manifestazione’, ha detto il presidente, rientrato d’urgenza a Washington.

Obama, George W. Bush, Pelosi e tanti altri dirigenti politici Usa condannano la violenza e si

solidarizzano con il tycoon. Tono polemico invece per il senatore J.D. Vance, uno dei papabili per la vice presidenza nel ticket repubblicano, secondo il quale è stata la retorica della campagna di Biden, che presenta Trump come ‘un fascista autoritario che deve essere fermato a tutti i costi’ che ‘ha portato direttamente al tentato assassinio del presidente Trump’.