Lagalla: "Investimenti che producono valore artistico, economico, educativo e sociale"

Il Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2025, che si chiude con un risultato positivo superiore a 131 mila euro. Aumentano anche il valore complessivo della produzione e gli incassi derivanti dalle attività del teatro, confermando un trend di crescita rispetto all’anno precedente.

Secondo i dati diffusi dalla Fondazione, il valore della produzione ha raggiunto quota 36,28 milioni di euro, registrando un incremento del 7,8% rispetto al 2024. In aumento anche i ricavi generati direttamente dall’attività del teatro: la vendita di biglietti e abbonamenti ha toccato i 4,70 milioni di euro, con una crescita del 12% nell’arco di dodici mesi.

Bilancio Teatro Massimo, numeri in crescita

Numeri in crescita anche sul fronte della partecipazione del pubblico. Nel corso del 2025 sono stati oltre 143 mila gli spettatori che hanno assistito alle produzioni artistiche, ai concerti e alle iniziative educational promosse dalla Fondazione, per un totale di 349 rappresentazioni. A questi si aggiungono più di 222 mila visitatori che hanno preso parte ai percorsi guidati all’interno del teatro.

Prosegue inoltre l’aumento dei proventi derivanti da attività complementari, che hanno raggiunto i 3,07 milioni di euro, segnando un incremento del 21%. Il patrimonio netto della Fondazione si attesta invece a 53,8 milioni di euro.

Tra gli elementi che hanno contribuito ai risultati economici del 2025, la Fondazione evidenzia il successo della programmazione artistica. In particolare, il Barbiere di Siviglia ha fatto registrare il più alto incasso giornaliero mai raggiunto dal Teatro Massimo. Sul piano del riconoscimento artistico, la produzione Mitridate Eupatore di Alessandro Scarlatti ha ottenuto il Premio Abbiati grazie alla regia di Cecilia Ligorio.

Lagalla: “Il Massimo è un motore di sviluppo”

Commentando i dati approvati dal Consiglio di indirizzo, il sindaco di Palermo e presidente della Fondazione, Roberto Lagalla, ha dichiarato: “L’approvazione del bilancio 2025 – ha detto il sindaco di Palermo e presidente della fondazione, Roberto Lagalla – conferma la capacità della fondazione di coniugare qualità artistica, responsabilità gestionale e servizio pubblico. I numeri certificano una crescita significativa dell’attività, dei ricavi propri e della partecipazione del pubblico, dimostrando come gli investimenti nella cultura producano valore non soltanto sul piano artistico, ma anche su quello sociale, educativo ed economico. Il Massimo è oggi un motore di sviluppo, un luogo di formazione per le nuove generazioni e un punto di riferimento per i cittadini”.

Sui risultati raggiunti è intervenuto anche il sovrintendente Marco Betta, che ha attribuito il traguardo all’impegno delle professionalità coinvolte nelle attività del teatro. “Questo risultato – ha detto il sovrintendente del teatro, Marco Betta – è il frutto del lavoro quotidiano di tutte le lavoratrici e i lavoratori, dell’orchestra, del coro, del corpo di ballo, delle maestranze tecniche, del personale amministrativo e di tutte le professionalità della fondazione”.