Bimbo di 2 anni annega in piscina nel Vicentino

Fatale la distrazione dei genitori. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso

Distrazione fatale per i genitori, nel frattempo il figlioletto di 2 anni si avvicina alla piscina, scivola sul bordo e finisce in acqua. In pochissimi attimi in una casa Cavazzale, comune della provincia di Vicenza, si è consumata una tragedia, perché il piccolo è annegato nella piscina che si trova nell’abitazione.

Il fattaccio si è verificato intorno alle 17.30. Sono stati i genitori del bambino, vedendo il piccolo in acqua, a chiamare subitio il 118 chiedendo l’intervento dei medici.

L’autoambulanza è arrivata poco dopo; la coppia, disperata, ha dovuto lasciare il bimbo nelle mani dei medici e degli infermieri che hanno iniziato un estenuante tentativo di rianimazione. Una manovra prolungata, perchè nessuno dei sanitari voleva arrendersi. Alla fine, tuttavia, hanno dovuto costatare il decesso del piccolo. Le condizion in cui è stato trovato erano troppo gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, cui ora spetterà il compito di ascoltare i due genitori, per capire come sono andate veramente le cose, se tutto si è svolto in pochi attimi, o se il bimbo è rimasto senza la custodia di un adulti più a lungo.