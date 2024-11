Black Friday 2024, quando sarà: giornata da segnare nel calendario

Tantissimi clienti andranno alla ricerca dell'affare

ROMA – La data del prossimo Black Friday è venerdì 29 novembre 2024. Giorno da segnare in agenda per non perdere neppure un’occasione.

Il Black Friday, tradotto letteralmente venerdì nero, è un giorno interamente dedicato agli acquisti. Il Black Friday cade sempre il giorno successivo al Ringraziamento, meglio conosciuto come Thanksgiving.

Si tratta di una giornata speciale pensata per gli acquisti che nasce in America, ma che ormai gode di fortuna anche da noi in Italia, oltre che nel resto del mondo.

Il venerdì nero, soprattutto in America, è un giorno a cui ci si prepara in anticipo per non farsi trovare impreparati e per arrivare agguerriti al momento in cui si apriranno le porte dei tanti negozi di shopping presi letteralmente d’assalto dai clienti pronti a scovare l’affare.