Blitz antidroga dei carabinieri a Messina: scattano 9 arresti

In quattro finiscono in carcere, domiciliari per gli altri cinque

LA RETATA 1 min di lettura









MESSINA – I carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a Messina emessa dal Gip del Tribunale di Messina, nei confronti di 9 persone, di cui 4 destinatarie della custodia in carcere e 5 degli arresti domiciliari per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e spaccio di stupefacenti. Le attività di indagine, svolte con il supporto di attività tecniche, servizi di osservazione e riscontri e coordinate dalla DDA di Messina, hanno svelato l’esistenza di un sodalizio criminale, operante a Messina, in grado di gestire una efficiente rete di distribuzione di consistenti partite di marijuana e cocaina, provenienti da Catania e dalla Calabria. In particolare, è stata localizzata la base operativa del sodalizio nell’appartamento di un indagato – sottoposto agli arresti domiciliari in località “Ritiro” di Messina. Le dosi di stupefacente, erano indicate come “profumo”. I militari dell’Arma nel corso delle indagini avevano già arrestato 6 persone in flagranza di reato, e sequestrato circa. 8 kg di sostanza stupefacente, tra cocaina e marijuana. Leggi qui tutte le notizie di Messina

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo

Pubblicato il









Articoli Correlati VIA PIAVE LIBRINO IL BLITZ PALERMO CATANIA CATANIA SANTA CROCE CAMERINA L'ARRESTO

Segui LiveSicilia sui social

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI