Bloccato gruppo social per superare la maturità, denunciata una 22enne

Denunciata una 22enne della provincia di Messina

TRIESTE – La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura di Trieste nei confronti di una giovane, di 22 anni, residente in provincia di Messina, che avrebbe divulgato elaborati destinati al superamento delle prove dell’Esame di Stato per la maturità 2026. La giovane è stata denunciata in stato di libertà ed è stato bloccato un gruppo social composto da quasi tremila membri finalizzato a fornire informazioni, elaborati e strumenti utili ad affrontare la prova d’esame.

La scoperta è avvenuta nell’ambito del monitoraggio dello spazio cibernetico da parte del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli Venezia Giulia, intensificato in concomitanza con lo svolgimento degli esami di maturità proprio per individuare gruppi, canali e piattaforme utilizzati per la condivisione e la diffusione illecita di tracce d’esame, elaborati e soluzioni destinate ai candidati.

Gli investigatori hanno individuato, due giorni prima dell’avvio delle prove scritte, il gruppo social “Maturità 2026”, composto da circa 2.750 membri e articolato in diversi topic suddivisi per argomento e indirizzo scolastico, finalizzato appunto a fornire informazioni, elaborati e strumenti utili ad affrontare la prova d’esame. Dagli approfondimenti, insieme con i colleghi di Messina, la Polizia ha individuato che la gestione del gruppo era associata a un’utenza telefonica formalmente intestata a un residente in provincia di Messina.

Nel corso della perquisizione gli operatori hanno riscontrato che numerosi utenti condividevano nel gruppo le soluzioni della seconda prova relative a diversi indirizzi di studio, organizzate dalla amministratrice in specifiche sezioni tematiche nella piattaforma di messaggistica.