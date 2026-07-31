Bodycam al Policlinico di Catania, da martedì la sperimentazione

CATANIA – Da martedì entreranno in funzione le bodycam destinate al personale sanitario del Policlinico di Catania. La presentazione ufficiale è in programma alle 10.45 al pronto soccorso generale del presidio “Rodolico”, dove prenderà il via la fase sperimentale del progetto.
I dispositivi saranno indossati da medici, infermieri e operatori socio-sanitari sopra il camice o la divisa e potranno essere attivati esclusivamente in situazioni di rischio o di aggressione.
La sperimentazione interesserà inizialmente il presidio “Rodolico”, individuato come primo reparto pilota, con l’obiettivo di estendere successivamente il sistema ad altre unità operative dell’azienda ospedaliera.
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L’iniziativa è stata promossa dalla direzione aziendale guidata dal direttore generale Giorgio Giulio Santonocito per rafforzare le misure di sicurezza a tutela degli operatori sanitari, sempre più spesso esposti a episodi di violenza verbale e fisica durante lo svolgimento del proprio lavoro.
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