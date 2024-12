Non sa ancora se avrà danni peramanenti

BOLOGNA – Un bicchierino di detersivo anziché quello d’acqua, che tradizionalmente accompagna un caffè o un cappuccino al bar. Una donna ne ha bevuto un sorso ed è finita in coma farmacologico per 10 giorni. Il detersivo le ha procurato lesioni al cavo orale e alla mucosa di esofago e stomaco, il tutto compatibile con l’ingestione di caustici.

A farne le spese, lo scorso 2 novembre, una donna di 48 anni di Bologna. La donna stava facendo colazione nel bar di fronte il posto di lavoro in zona Savena. Dopo un mese la donna non sa ancora se avrà danni permanenti per quanto successo.

Sulla vicenda, per la quale è subito stata fatta denuncia, c’è un fascicolo aperto in procura per lesioni colpose gravissime e dovrebbero già essere state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza all’interno del bar con l’intera scena.

La mattina del 2 novembre la donna è andata a fare colazione, come d’abitudine, nello stesso bar di sempre di fronte al lavoro, non appena ha iniziato a bere dal bicchierino servito con il caffè ha sentito che qualcosa non andava. Subito ha sputato il restante quantitativo, ma questo non le ha impedito di iniziare a stare male: un dolore sempre più forte alle labbra e alla gola, poi il vomito.

Subito la chiamata al 112 ed il trasposto all’ospedale Sant’Orsola, dove è rimasta in coma farmacologico per una decina di giorni.