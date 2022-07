Bologna, bimba di 2 anni e baby sitter cadono in piscina: gravi in ospedale

La piccola portata d'urgenza al pronto soccorso del San'Orsola

BOLOGNA – Una baby sitter filippina e la bimba di due anni che accudiva sono ricoverate in gravi condizioni all’ospedale di Bologna dopo essere cadute in piscina. Secondo una prima ricostruzione la donna, mentre era insieme alla piccola sul bordo di una piscina di una villa privata, ha avuto un malore ed entrambe sono finite sott’acqua, rischiando di annegare.

Sono stati altri domestici a chiamare il 118. Non è chiaro al momento se la baby sitter abbia accusato un malore prima di cadere in piscina o successivamente al momento in cui sarebbe buttata in acqua per aver cercato di salvare la piccola.

La bambina è stata portata al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, mentre la baby sitter lotta per la vita all’ospedale Maggiore. Sul posto è intervenuta per accertamenti anche la polizia.