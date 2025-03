Il più grave è un giovanissimo

BOLOGNA – Una lite furibonda che ha portato al ferimento in maniera grave di due ragazzi, un 17enne e un 24enne, a Bologna, per una partita di calcio.

La violenza è avvenuta nella giornata di ieri, sabato 8 marzo, tra piazza Verdi e via Petroni.

A fronteggiarsi un gruppo di gambiani, che stavano giocando a pallone, e alcuni tunisini, che avrebbero voluto partecipare alla sfida, ma a cui è stata negata la possibilità di farlo. Di qui, l’origine della discussione.

Il minorenne è stato colpito al collo ed è stato subito soccorso dai sanitari del 118 che l’hanno trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore. Le sue condizioni, al momento, non destano preoccupazione perché la ferita non si è rivelata particolarmente profonda. Il 24enne è stato portato nello stesso nosocomio in condizioni di media gravità.

