Bomba sotto casa di Ranucci: “Libertà dei giornalisti sotto attacco”

La nota di Assostampa Sicilia

PALERMO – “La bomba fatta esplodere la scorsa notte sotto la casa di Sigfrido Ranucci rappresenta un grave, pericoloso e inquietante, salto di qualità degli attacchi contro il giornalismo e la libertà di informazione. A lui, alla sua famiglia, alla redazione di Report va tutta la solidarietà e la vicinanza di Assostampa Sicilia e di tutti i giornalisti dell’Isola che credono che proprio un’informazione libera sia il pilastro della nostra democrazia”.

“Rafforzare misure di protezione”

“Assostampa Sicilia si augura che saranno rafforzate le misure di protezione: c’è una parte delle istituzioni che protegge il giornalismo, mentre un’altra purtroppo fomenta irresponsabilmente l’odio”. Si legge in una nota di Assostampa Sicilia.

“Oggi, purtroppo, dobbiamo riscontrare che la libertà dei giornalisti è nuovamente sotto attacco e questa è una situazione che rischia, con il ritorno della violenza e delle bombe, di riportarci agli anni peggiori della storia italiana. Dopo gli insulti, le accuse di faziosità, le campagne di diffamazione, le aggressioni in piazza, adesso si alza il tiro: come ai tempi di Cosa Nostra e a quelli del terrorismo politico. Chi non china la testa viene colpito”, conclude la nota.