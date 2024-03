Bonus asilo nido 2024, contributi fino a 3600 euro: ecco come fare domanda

Non ci sono limiti di Isee

ROMA – Sul sito dell’Inps o tramite Caf è possibile presentare la richiesta per il bonus asilo nido 2024. A ricordarlo è lo stesso Istituto tramite una circolare che ha ribadito i requisiti della misura e chiarito alcuni dettagli su beneficiari, importi e procedure per presentare domanda. Il bonus va fino a 3.600 euro, anche se la cifra varia in base all’Isee e dai soldi spesi per l’asilo nido. Il beneficio riguarda solo i figli di meno di tre anni, e possono riceverlo anche i bambini che compiranno tre anni nel 2024, anche se in forma ridotta. La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2024, e i pagamenti partiranno dal 2 aprile 2024.

A fare richiesta deve essere il genitore (o la persona affidataria) che paga personalmente la retta dell’asilo, pubblico o privato. Possono richiedere il bonus anche i genitori di quei figli che compiranno tre anni nel corso del 2024: l’unico limite è che potranno richiedere solo le mensilità da gennaio ad agosto 2024. Non ci sono limiti di Isee, ma l’importo del bonus è più alto per chi ha un Isee al di sotto dei 25.000,99 euro, mentre al di sopra dei 40mila euro di Isee viene erogato l’importo minimo.

Come fare domanda

La domanda per ottenere il bonus asili nido 2024 può essere fatta direttamente online, sul sito dell’Inps, accedendo con Spid, Carta d’identità elettronica o Cns, oppure rivolgendosi a un patronato. C’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per presentare la richiesta. A farlo deve essere il genitore o affidatario che paga personalmente la retta dell’asilo pubblico o privato, che deve indicare tutte le mensilità pagate tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di undici mensilità. Per chi completa la procedura, i pagamenti verranno erogati a partire dal 2 aprile 2024.

Se si vuole fare richiesta per più di un figlio, bisogna ripetere la procedura per ciascuno. Chi ha già fatto domanda per il bonus asili nido 2023, per almeno un mese tra settembre e dicembre dello scorso anno, la domanda potrà essere compilata più rapidamente perché le informazioni risultano già caricate.

Per ottenere il rimborso bisognerà allegare queste informazioni: nome o partita Iva dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del figlio, mese di riferimento, estremi del pagamento, generalità del genitore che paga la retta. Le spese rimborsate non contengono la somma per l’iscrizione, il pre e post scuola, né l’Iva. Per allegare tutta la documentazione necessaria ci sarà tempo anche dopo la scadenza delle domande per il bonus, ma questa dovrà comunque essere inviata entro e non oltre il 31 luglio 2025.