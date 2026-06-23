 Borgetto, ultimatum del Comune a Telejato per lasciare la sede
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Borgetto, ultimatum a Telejato: entro 30 giorni dovrà lasciare la sede

Pino Maniaci
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La determina del comune
PROVINCIA DI PALERMO
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BORGETTO – L’associazione TeleJato del giornalista Pino Maniaci ha 30 giorni di tempo per liberare la villa della legalità bene confiscato e assegnato all’associazione in contrada Annunziata del comune di Borgetto.

L’amministrazione ha dichiarato la decadenza ipso iure dell’assegnazione della villa confiscata a Gateano Lunetto, imprenditore edile di Partinico riconosciuto come vicino al boss mafioso Giovanni Brusca.

TeleJato, si legge nella determina del Comune, sarà tenuta a pagare una penale e l’eventuale risarcimento del danno. L’amministrazione demanda alla Polizia municipale l’accertamento del rispetto della decisione e l’adozione degli atti necessari al rilascio del bene.

Il comune di Borgetto aveva chiesto la revoca dell’assegnazione per gravi violazioni di natura legale, fiscale e per una gestione che non rispetta i principi dell’assegnazione del bene. La villa era diventata la sede anche della Tv privata, gestita dall’associazione Marconi, e nell’immobile dormivano anche gli stagisti di una presunta scuola di giornalismo, e Telejato non avrebbe pagato i tributi.

Il provvedimento, chiede il Comune, dovrà essere comunicato a diversi enti e istituzioni: Prefettura di Palermo, Carabinieri di Borgetto, Guardia di finanza, Inail, Inps e Ordine dei giornalisti.

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