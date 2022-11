Brasile, alta tensione e caos sociale dopo le elezioni vinte da Lula

Bolsonaro ha autorizzato la transizione ma non ha riconosciuto la vittoria dell'avversario. Caos nel Paese

Bolsonaro rompe il silenzio, ma non riconosce esplicitamente la vittoria di Lula come nuovo presidente del Brasile e giustifica anzi le manifestazioni di protesta ‘se pacifiche e purché non ricalchino gli schemi di sinistra’.

Teso ma con piglio sicuro ha pronunciato un discorso secco ma pieno di ambiguità, mentre nel Paese cresce il caos, con i camionisti che bloccano le strade in almeno 20 Stati e i bolsonaristi che organizzano sit-in davanti alle caserme per chiedere un ‘intervento federale’.

Timori di golpe. Le iniziative puntano infatti a far invocare l’articolo 142 della Costituzione, che prevede l’intervento delle Forze armate per ‘ristabilire l’ordine tra i poteri’.