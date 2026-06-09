Visita di cortesia nel quartier generale dello sconfitto

BRONTE (CATANIA) – La visita di cortesia del candidato vincente nel quartier generale dell’avversario, l’abbraccio e gli auguri di buon lavoro da parte di quest’ultimo. La cartolina arriva da Bronte, dove Giuseppe Gullotta ha vinto il ballottaggio diventando sindaco della cittadina catanese.

Bronte, l’abbraccio tra i duellanti al ballottaggio

Passati i bollori della campagna elettorale, tra i due contendenti sono arrivati sorrisi, pacche sulle spalle e abbracci. Il tutto immortalato da un video social girato nella sede del comitato elettorale di Giuseppe Castiglione.

Castiglione: “Ha vinto Bronte

“Sei stato molto bravo”, ha detto Castiglione, deputato di Forza Italia e genero del sindaco uscente Pino Firrarello, che partiva con i favori del pronostico. Gullotta ha risposto: “Il 99% delle cose che so l’ho imparato da te. Adesso ci rimbocchiamo le maniche”. E ancora Castiglione: “Alla fine ha vinto Bronte”. Tra di due, poi, scena finale con abbraccio in strada.