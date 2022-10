Cade in una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana: morta annegata

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del corpo

Una donna di 74 anni, originaria di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi, è stata trovata morta all’interno di una cisterna per la raccolta di acqua piovana nelle campagne nel territorio di Martina Franca a Taranto. La donna, secondo le prime informazioni, sarebbe caduta all’interno della cisterna e morta in seguito all’annegamento.

Sul corpo della donna non sembra ci siano segni di violenza. Per tale motivo gli inquirenti prediligono la pista dell’incidente le cui dinamiche però dovranno essere ricostruite tramite indagine. La 74enne infatti potrebbe essere scivolata cadendo poi nella cisterna per la raccolta di acqua piovana. L’anziana sarebbe affogata senza riuscire a chiedere aiuto.

I carabinieri della compagna di Martina Franca, invece, si occuperanno dei rilievi del caso per accertare le dinamiche dei fatti.