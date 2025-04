Era ricoverata in Rianimazione

CAGLIARI – È morta all’ospedale Brotzu di Cagliari la giovane, Asia Loddo, di 16 anni, coinvolta quattro giorni fa in un incidente stradale all’altezza di Is Pontis paris, in viale Marconi, tra Cagliari e Quartu.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime.

La 16enne era ricoverata in Rianimazione. La famiglia ha dato l’autorizzazione per procedere alla donazione degli organi.

L’incidente risale a mercoledì scorso: la ragazza era con un’amica in sella a uno scooter. Poi la rovinosa caduta e la corsa in ospedale: non c’è stato niente da fare.