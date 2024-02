Eccellenza, il Pro Favara cala il tris: sconfitto l’Athletic Club Palermo

Decisivo il secondo tempo nel match al "Giovanni Bruccoleri"

Dopo 78 giorni si ferma la striscia di imbattibilità esterna dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Gabriele Cipolla hanno perso 3-1 al “Giovanni Bruccoleri” di Favara contro il Pro Favara, seconda forza del girone A di Eccellenza.

Una partita bella e aperta soprattutto nel primo tempo, in cui l’Athletic ha giocato a viso aperto contro una delle due pretendenti alla promozione in Serie D. Il gol del vantaggio dei padroni di casa arriva al 29′ con Retucci, abile a battere Di Maria con un intervento in scivolata su un cross dalla destra. Il vantaggio del Favara, però, dura appena cinque minuti perché l’Athletic pareggia i conti al minuto 34 con il colpo di testa di Giuliano sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa l’Athletic cala e ne approfitta il Favara che prima sigla il 2-1 con la doppietta di Retucci e poi chiude i conti con l’azione personale di Ficarotta.

L’Athletica resta a quota 27 punti in classifica, sesto alla pari con l’Unitas Sciacca. I nerorosa torneranno in campo sabato 10 febbraio, ore 15, al “Favazza” di Terrasini contro il Geraci.