Calcio, Torneo Nazionale Forense: gli avvocati di Palermo alla fase finale

Battuta Catania che si è classificata al secondo posto nel girone

La squadra rappresentativa dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, guidata da Piero Alosi, si è classificata al primo posto nel girone di qualificazione siciliano del Torneo Nazionale Forense di calcio a 11. I colleghi di Catania sono caduti sotto i colpi dei palermitani (2-0 il risultato finale) e si sono classificati come secondi.

La compagine palermitana, dunque, parteciperà alla fase finale che si svolgerà a Gabicce Mare, nelle Marche, dal 26 a 30 giugno. Palermo era nel girone D del torneo insieme a Catania Forum, Gela, Caltanissetta e Catania 2. Le prime due classificate, appunto, parteciperanno all’ultima parte della competizione.

Palermo sarà la testa di serie di uno dei quattro gironi a tre squadre, unitamente alle altre tre rappresentative di Torre Annunziata, Cosenza e Genova. Le prime di ogni girone faranno le semifinali per lo scudetto, mentre le seconde dovranno giocare le semifinali per la Coppa Italia. Tutto pronto, quindi, per l’ultimo atto del Torneo Nazionale Forense.