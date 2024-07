Palermo, da Blin a Pierozzi: il punto sul calciomercato dei rosanero

L'obiettivo è aumentare la competizione all'interno della compagine rosanero

Dopo aver ufficializzato i primi tre acquisti della sessione estiva di calciomercato (Gomis, Nikolaou e Henry), non si ferma il lavoro della dirigenza del Palermo che mira a rinforzare la squadra rosanero. Come accennato dallo stesso tecnico Alessio Dionisi, bisognerà alzare ancora la competizione all’interno della rosa considerato che il mercato “è stato fatto in parte”.

Il direttore sportivo dei siciliani Morgan De Sanctis prosegue le sue interlocuzioni con diverse società italiane e non, con l’obiettivo di puntellare la compagine a disposizione del tecnico ex Sassuolo. E a tal proposito sono previsti alcuni colpi in entrata, e altri in uscita, in vista del ritiro inglese che il Palermo svolgerà a Manchester.

Palermo, il calciomercato in entrata

La notizia più recente riguarda il prossimo arrivo di Niccolò Pierozzi. La trattativa con la Fiorentina per il terzino classe 2001, seguito già da diverse settimane, sembra essersi sbloccata. Il calciatore, infatti, dovrebbe raggiungere i rosanero in Inghilterra (operazione a titolo definitivo da circa un milione di euro secondo “Alfredopedulla.com”).

L’altro rinforzo riguarda il centrocampo, con l’affare praticamente concluso tra i siciliani e il Lecce. Alla corte di Dionisi arriverà Alexis Blin, centrocampista francese classe 1997 con una buona esperienza tra Ligue 1 e Serie A. Anche questa dovrebbe essere un’operazione a titolo definitivo per circa un milione di euro.

Restano sullo sfondo gli interessamenti per Agustin Martegani, centrocampista argentino ex Salernitana di proprietà del San Lorenzo, e per Luca Mazzitelli, mediano del Frosinone non proprio vicinissimo a lasciare la Ciociaria.

Già alla fase delle visite mediche, invece, Valentin Gomez, giovanissimo difensore argentino. Il calciatore, con un colpo di prospettiva, i rosanero lo acquisteranno dal Velez per mandarlo in prestito per due anni al River Plate.

Il punto sul calciomercato in uscita

Tra i convocati per il ritiro in Valtellina del tecnico Alessio Dionisi c’erano diversi calciatori che probabilmente non avrebbero fatto parte della prossima rosa ufficiale del Palermo. Poco è cambiato con la fine della prima parte della preparazione estiva e alcuni di questi sono prossimi a salutare i rosanero.

Damiani piace al Pescara, Buttaro avrebbe delle richieste in Serie B, mentre Fella dovrebbe trovare spazio in Serie C. Come dichiarato a più riprese, Corona verrà mandato “a farsi le ossa” considerata la sua giovanissima età. Infine, il Palermo dovrà trovare una sistemazione per Broh e Devetak.

Anche Leo Stulac potrebbe lasciare i rosanero (l’arrivo di Blin dovrebbe essere un indizio), ma servirà ancora del tempo per definire al meglio la sua cessione. Manca più di un mese alla fine del calciomercato e dunque ci si può aspettare anche arrivi a sorpresa o cessioni più o meno attese.

Foto in alto dal profilo Instagram di Alexis Blin