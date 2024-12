Marsala, cani torturati e uccisi: esposto degli ambientalisti

La denuncia dell'associazione Aidaa

MARSALA – L’associazione italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA invierà nei prossimi giorni un esposto alla Procura di Marsala per denunciare l’uccisione dei cani di quartiere Blanco e Achille, ritrovati più di due mesi fa morti e martoriati in un prato. Accanto c’erano resti di altri animali.

Gli animalisti nell’esposto puntano il dito su una serie di ritardi ed omissioni sulle quali chiedono di indagare per arrivare alla soluzione del caso ed all’individuazione dei responsabili. “Ci sono troppe cose che non quadrano in questa vicenda- scrivono in un breve comunicato – e per questo occorre andare a fondo. Ripetiamo l’invito a chi sa di parlare”.

