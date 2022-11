Caos Superbonus: Poste sospende cessione, Ance: “Speculazione pazzesca”

Le difficoltà sono generali e riguardano tutto il sistema bancario

1' DI LETTURA

In attesa di chiarimenti normativi anche Poste Italiane ha, per il momento, “sospeso per l’apertura di nuove pratiche” il “servizio di acquisto di crediti d’imposta” legato al superbonus e agli altri bonus edilizi. Ma le difficoltà sono generali e riguardano tutto il sistema bancario. Settore edilizio sempre più in allarme.

La presidente dell’Ance, Federica Brancaccio denuncia la “pazzesca speculazione in corso”. “Stiamo chiedendo da tempo lo sblocco di Cdp e Poste e di tutte le partecipate pubbliche, per dare un segnale di fiducia e per rimettere in moto il mercato”.