Carenza di medici, Tropea (Aiop): “Aperti al confronto con Schifani”

PALERMO – Un incontro per affrontare il problema della carenza di medici in Sicilia. Carmelo Tropea, presidente regionale dell’Associazione ospedaliera privata, annuncia di avere accettato la richiesta del governatore Renato Schifani per provare a risolvere i problemi inerenti alla mancanza di personale sanitario in un confronto.

“La carenza di personale è ormai diventata cronica – afferma Tropea – e occorre trovare soluzioni adeguate per garantire un’assistenza degna del terzo millennio. Oltre a una più attenta programmazione sanitaria di medio-lungo periodo, immagino in questa fase di emergenza a un provvedimento temporaneo di sospensione del principio di incompatibilità dei medici, chiamati a scegliere di lavorare o nel pubblico o nel privato accreditato. Una scelta che consentirà di attuare sinergie sino ad oggi impossibili e liberare risorse professionali per superare le criticità del momento. Tutto il sistema va ripensato e nelle more servono misure emergenziali”.

“Eliminare il numero chiuso a Medicina”

Una soluzione proposta da Tropea è quella di rimuovere il numero chiuso per la facoltà di Medicina (come chiesto anche dall’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo). Un percorso che, però, “richiede molti anni – sottolinea Tropea – considerati i tempi per la laurea e le specializzazioni. Anche in questo ambito sarebbe stata necessaria una più attenta programmazione da parte delle istituzioni”.