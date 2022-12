Carini, incendio nell’azienda di rifiuti ospedalieri: la situazione

Sono intervenute sei squadre di vigili del fuoco.

1' DI LETTURA

CARINI (PA) – Un incendio è divampato la scorsa notte nell’azienda Ecofarm che si occupa di smaltimento dei rifiuti ospedalieri a Carini (Pa). Le fiamme sono partite dal camino dell’inceneritore. Sono intervenuti i vigili del fuoco con sei squadre e hanno impiegato circa tre ore per spegnere il rogo. E’ intervenuto anche il nucleo Nbcr per verificare e controllare la qualità dell’aria nella zona. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per accertare le cause dell’incendio.