Caro bolletta, risparmi record se si usano bioenergie

I dati dell'Associazione Italiana Energie Agroforestali

ROMA – Le bioenergie possono arrivare a coprire fino al 68% dell’energia da fonti rinnovabili nel settore termico e fino al 37% dei consumi termici finali in Italia. Lo stima l’Associazione Italiana Energie Agroforestali, che ha comunicato il dato al ministero per la Transizione ecologica e al premier Draghi. L’Aiea ha indicato che per riscaldare un’abitazione di 100 metri quadri per l’intera stagione invernale sono necessari circa 12 MWh di energia e iI costo “cambia considerevolmente” a seconda del combustibile impiegato. Nel caso del metano la spesa annua è di 1.656 euro. Ai prezzi attuali, invece, scaldare una abitazione con legna da ardere consente un risparmio del 55% a 900 euro l’anno rispetto al metano, mentre con il pellet, i granuli derivati dal legno e destinati a stufe e caldaie programmabili di ultima generazione, il risparmio medio annuo è di 700 euro (-44%) per nucleo abitativo di 100 metri quadri.