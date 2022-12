Caro Energia, Barbagallo: “Controllare il prezzo con la clausola di salvaguardia”

L'appello alla deputazione siciliana

“I costi dell’energia sono diventati insostenibili, sia per le famiglie ma anche per aziende ed enti pubblici. In particolare, le aziende pubbliche sono allo stremo. Il Pp ha fatto una proposta per controllare il prezzo dell’energia soprattutto per quanto riguarda la clausola di salvaguardia. Ho presentato un emendamento a mia firma alla manovra finanziaria, l’unico su questa materia che, nello specifico in Sicilia, sta portando al collasso finanziario enti pubblici, comuni, famiglie, imprese e aziende. Confido che l’intera deputazione siciliana in Parlamento, di sinistra e di destra, al governo e all’opposizione, sosterrà un emendamento di buon senso, presentato proprio per ‘salvare’ chi dalla clausola di salvaguardia del mercato dell’energia rischia, al contrario, di essere stritolato”. Lo ha detto Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD Sicilia e capogruppo PD in commissione Trasporti alla Camera, a margine di un incontro nella sede di Acoset, il consorzio idrico dei comuni dell’Etna, indetto proprio per lanciare l’allarme sul caro bollette.