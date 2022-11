Caro energia, il ministro Giorgetti: domani l’ok al nuovo decreto aiuti”

L'annuncio del ministro dell'Economia: a breve anche la firma del decreto per l'adeguamento delle pensioni

ROMA- “Sì, il decreto lo approviamo domani sera”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti interpellato a margine dell’audizione in Parlamento sulla Nadef risponde a chi gli chiede quando il governo approverà il nuovo decreto per gli aiuti contro il caro energia.

“Segnalo – ha aggiunto – che sto procedendo alla firma del decreto per l’adeguamento delle pensioni in base alle risultanze dei dati Istat, come previsto dalla normativa vigente, che determinerà un aumento della relativa spesa del 7,3 per cento. Decreto che firmerò appena esco di qui”.