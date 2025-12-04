Caro voli, Venezia (PD): “A Natale torna la speculazione, la Regione intervenga”

"È vergognoso che studenti e lavoratori siano condannati a questo salasso"

PALERMO – “Con l’approssimarsi delle festività natalizie il costo dei biglietti aerei da e per la Sicilia sta subendo aumenti inaccettabili che arrivano fino al 900% in più rispetto agli altri periodi dell’anno. Per viaggiare dal nord Italia verso Palermo o Catania si superano ormai le 500 euro fra andata e ritorno. Tutto questo è inaccettabile per una terra dove la triste piaga dell’emigrazione giovanile e non solo ha assunto proporzioni assurde”. Lo dichiara Fabio Venezia, parlamentare regionale e vice presidente della Commissione Bilancio all’Ars, parlando del caro voli che attanaglia la Sicilia.

“Nei giorni scorsi – continua il parlamentare dem – abbiamo depositato un’interpellanza parlamentare per chiedere al governo regionale di intervenire urgentemente presso l’Antitrust, il Ministero dei Trasporti e l’Enac per fermare questo ingiustificato ed eccessivo rialzo dei prezzi a parità di servizio”.

“È vergognoso che moltissimi studenti e lavoratori siciliani – conclude Venezia – siano condannati a questo salasso per poter rivedere durante le festività natalizie i propri cari e trascorrere qualche giorno nella propria comunità d’origine”.