Carta acquisti rinnovata nel 2024: chi può fare richiesta

Permetterà di avere 80 euro ogni due mesi

Anche per il 2024 è stata rinnovata la Carta acquisti, una misura che permette, a chi ha i requisiti, di ottenere 80 euro ogni due mesi da spendere per la spesa alimentare, sanitaria o il pagamento delle bollette.

I requisiti per richiederla

La carta è rivolta alle persone con più di 65 anni, ai genitori di bambini al di sotto dei tre anni e che non superano una certa soglia Isee. Per i minori di tre anni, la soglia Isee è di 8.052,75 euro. Per chi ha tra 65 e 70 anni, la soglia Isee è di 8.052,75 euro, e anche i redditi percepiti lo scorso anno non devono superare questo livello. Per chi ha oltre 70 anni, la soglia Isee è di 8.052,75 euro e i redditi percepiti non devono superare i 10.737 euro in un anno. Quindi, per tutte le fasce d’età il requisito Isee è di 8.052,75 euro. Ciò che cambia è la quantità massima di reddito, che per i minori di tre anni non è presa in considerazione mentre per gli anziani aumenta con l’età.

Come fare domanda

Fare domanda per avere la Carta acquisti è una procedura gratuita. La richiesta si può presentare presso gli Uffici postali, compilando i moduli messi a disposizione dal ministero dell’Economia. Sul sito del ministero è presente una pagina dedicata agli over 65 e una ai minori di tre anni. Entrambe chiariscono i requisiti specifici, permettono di scaricare il modulo di richiesta e forniscono anche una dettagliata guida su come compilare questo modulo.

Gli stessi moduli sono disponibili anche direttamente agli Uffici postali, dove si potrà chiedere assistenza per la compilazione, oppure sul sito dell’Inps o di Poste italiane. Una volta compilati i documenti e consegnati alle Poste, la domanda sarà presentata e basterà attendere l’esito.

Chi ha già la social card, perché l’ha ottenuta negli scorsi anni, non deve presentare domanda. Se si hanno ancora i requisiti necessari di reddito e Isee, oltre a tutti gli altri elencati sul sito del ministero, il contributo continuerà a essere erogato senza bisogno di presentare una nuova richiesta.