Carta del Docente 2024, come e dove si può spendere il bonus

ROMA – Da oggi, 14 ottobre, gli insegnanti di ruolo possono richiedere la Carta docente relativa all’anno scolastico in corso. Con la carta si potranno acquistare libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o iscriversi a corsi di laurea e master universitari oppure per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il ministero dell’Istruzione.

La cifra di 500 euro non è però richiedibile dagli insegnanti precari. Per loro ci sarà la possibilità di spendere eventualmente solo quanto rimasto dallo scorso anno, quando il contributo era stato eccezionalmente allargato a questa categoria.

La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova; i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute; i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati; i docenti nelle scuole all’estero e delle scuole militari.

Cifre e scadenze

La cifra che spetta è di 500 euro per ciascun anno scolastico e c’è tempo fino al 31 agosto 2026 per spenderla. Entro il 31 agosto 2025, invece, si potrà utilizzare l’eventuale cifra non spesa relativa all’anno scolastico 2023-2024.

Come richiederla

Per richiedere la nuova Carta del docente basterà soltanto accedere al sito web del ministero dell’Istruzione tramite il sistema Spid o Cie. Dopo aver avviato la registrazione, si genererà il bonus da 500 euro.

