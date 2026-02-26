Italo Belga, decade la concessione: “Gravi violazioni e inadempienze”

La Vardera: "Oggi si scrive la storia con la parola fine"

PALERMO – L’assessorato regionale del Territorio e ambiente comunica che con decreto firmato dal direttore generale del dipartimento Ambiente, Calogero Beringheli, ha ritenuto insufficienti le controdeduzioni presentate dalla società Mondello Immobiliare Italo Belga e pertanto ha deciso di provvedere alla decadenza della concessione demaniale marittima per gravi violazioni e per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione stessa.

La Vardera: “Oggi si scrive la storia”

“Fatico a trattenere l’emozione, dopo quasi un anno di battaglie e di sacrifici personali, oggi si scrive la storia con la parola fine. La Italo-Belga, dopo oltre 100 anni, non ha più la concessione sulla spiaggia di Mondello. Questo dimostra che avevamo ragione a lottare e oggi vince lo stato di diritto e quel pezzo di Sicilia che dice di no ai soprusi. Ma oggi vince anche Palermo che restituisce la spiaggia ai cittadini.

Una grande vittoria che raggiungo da candidato presidente e che, mi permetto di dire, è solo un piccolo assaggio di quello che potrebbe accadere in Sicilia quando noi saremo al governo della regione”. Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.