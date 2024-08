Catania, aggrediscono una donna per scipparla: denunciate tre minorenni

Dovranno rispondere di rapina aggravata

CATANIA – Tre ragazze minorenni, due diciassettenni e una sedicenne, sono state denunciate dalla Polizia a Catania per tentata rapina aggravata.

Sono accusate di avere aggredito, per scipparle la borsa, una donna che stava passeggiando in viale Sanzio. Dopo l’assalto le tre sono fuggite a bordo di uno scooter. A dare l’allarme alla Polizia è stata la vittima, che è stata portata in ospedale per essere medicata.

Gli agenti delle Volanti della Questura sono riusciti a intercettare le tre ragazze, le hanno fermate e le hanno portate in Questura dove la donna le ha riconosciute come le autrici del tentato scippo.

La Procura per i minorenni ha disposto l’affido delle indagate ai rispettivi genitori.