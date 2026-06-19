Catania, al via la stagione delle spiagge libere 1 e 3 della Plaia

Attivi servizi e parcheggi. Slitta l’apertura della spiaggia libera 2

CATANIA – Aperti ufficialmente da domani, dalle 9 alle 19, gli arenili delle spiagge libere n. 1 e n. 3 della Plaia di Catania. Lo ha reso noto l’assessore al Mare, Andrea Guzzardi, al termine degli interventi necessari per rendere pienamente operativi i due ampi spazi comunali.

La ditta affidataria del servizio ha completato l’allestimento delle strutture e dei servizi previsti, rendendo le spiagge pienamente fruibili per cittadini e turisti.

Servizi attivi e accessibilità

Le aree saranno dotate di servizi igienici e docce, punto ristoro con bar, parcheggio custodito, servizio di salvataggio in mare, percorsi e attrezzature per l’accessibilità delle persone con disabilità, oltre alle aree a verde. L’obiettivo è garantire comfort e sicurezza durante la fruizione degli arenili della Plaia.

Tariffe e orari

Il parcheggio custodito avrà un costo di 3 euro al giorno per le auto e 2 euro per motocicli e scooter. L’orario di apertura sarà dalle 9 alle 19.

Slitta l’apertura della spiaggia 2

Rinviata invece di alcuni giorni l’apertura della spiaggia libera n. 2, a causa del completamento di alcuni adempimenti burocratici. L’attivazione del servizio è comunque prevista per la prossima settimana, secondo quanto riferito dall’assessore Guzzardi.