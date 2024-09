È un Catania da applausi: al Massimino, 1-0 al Benevento

Esordio casalingo e vittoria per i rossoazzurri

CATANIA – Il Catania vince e convince superando il Benevento per 1-0 in occasione dell’esordio in campionato al “Massimino” davanti a quasi 18 mila spettatori. A decidere la sfida con i sanniti di Auteri è il gol siglato da Carpani, a metà della prima frazione di gioco, col numero 20 rossazzurro lesto a riprendere una corta respinta del portiere avversario sul tentativo di Lunetta.

Iniziano a spron battuto i padroni di casa, subito aggressivi, con il Benevento messo alle corde in più circostanze. Carpani calcia a lato in diagonale prima che Castellini spedisca alto di testa. Ma il gol del vantaggio rossazzurro è nell’aria e si materializza al 23° quando Carpani lancia in verticale Lunetta che impegna Nunziante in una difficile respinta di piede.

Sul pallone vagante in area campana piomba come un falco lo stesso Carpani che spedisce rabbiosamente in rete malgrado il disperato tentativo di deviazione di un difensore avversario. Gongola in tribuna il presidente Pelligra, reduce dalla conferenza stampa “chiarificatrice” tenuta in mattinata.

Prima della mezzora Guglielmotti (tra i migliori in campo!) fila via, ancora, sulla destra e mette Lunetta in condizione di girare in porta ma un difensore ospite riesce a sventare. Negli istanti finali della prima frazione di gioco… il Benevento prova ad affacciarsi in area etnea ma Lanini spedisce il pallone in Curva da centro area.

Nella ripresa il Catania cala un pò atleticamente ed il Benevento ne approfitta per alzare il baricentro della propria manovra. Agli etnei viene annullato un gol per fuorigioco mentre, dalla parte opposta, Manconi non trova la stoccata vincente anche per le prodezze di Bethers ed il miracoloso salvataggio, quasi sulla linea di porta, di Sturaro che poi lascia il campo con l’ovazione del pubblico.

Nel finale il Catania contiene le ulteriori sfuriate sannite e raccoglie un successo importante e che lascia ben sperare la tifoseria. Faggiano e Toscano hanno allestito un gruppo coeso che potrà dire la sua!

Tabellino

CATANIA – BENEVENTO 1-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Bethers, Ierardi, Di Gennaro, Castellini (k), Guglielmotti, Sturaro (dal 24°s.t. Inglese), Di Tacchio, Anastasio (dal 10°s.t. Quaini), Luperini, Carpani (dal 24°s.t. De Rose), Lunetta (dal 16°s.t. Stoppa). A disposizione: Adamonis, Butano, Raimo, Allegra, Forti, Ciniero, Jimènez, D’Emilio, Corallo.

Allenatore: Mimmo Toscano.

BENEVENTO(4-3-3) – Nunziante, Berra (k), Capellini, Viscardi, Ferrara, Talia, Viviani (dal 15°s.t. Pinato), Acampora (dal 1°s.t. Borello), Lamesta (dal 42°s.t. Starita), Manconi, Lanini (dal 1°s.t. Perlingieri). A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Oukhadda, Veltri, Avolio, Sena, Ciurleo, Prisco, Simonetti.

Allenatore: Gaetano Auteri.

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido.

Assistenti: Vittorio Consonni (Treviglio) e Matteo Taverna (Bergamo).

Quarto ufficiale: Alessandro Gervasi (Cosenza).

Reti: 23°p.t. Carpani (CT).

Note: pubblico delle grandi occasioni per il debutto casalingo, in campionato, del Catania. Presente in tribuna anche il presidente rossazzurro, Ros Pelligra. All’ingresso delle squadre in campo… spettacolare coreografia sciorinata dalle due Curve.

Ammoniti: Viviani (BN); Acampora (BN); Anastasio (CT); Manconi (BN); Guglielmotti (CT); Bethers (CT).

Espulsi: Vanzetto (collaboratore tecnico del Catania).

Spettatori: 17.550

Cronaca

Primo tempo (1-0)

1° ripartenza del Catania conclusa dal diagonale di Carpani che si spegne di poco a lato;

3° Di Tacchio perde palla sulla trequarti consentendo la ripartenza del Benevento conclusa dalla conclusione alta di Talia;

3° Lunetta anticipato in angolo al momento della battuta a rete;

4° sul cross dalla bandierina di Sturaro… Castellini manda alto di testa;

13° Lunetta tenta un’improbabile sforbiciata: pallone sul fondo;

17° Anastasio s’inserisce in area, dalla sinistra, sul lancio di Di Tacchio ma Nunziante è tempestivo a chiudere in corner;

23° Catania in vantaggio: Carpani serve in verticale Lunetta la cui conclusione viene respinta con in piedi da Nunziante ma lo stesso Carpani è lesto a spedire in pallone on rete: 1-0 !

25° il presidente del Catania F.C., Ros Pelligra, prende posto in tribuna elite;

29° Catania vicino al raddoppio: volata sulla sinistra di un incontenibile Guglielmotti e pallone in mezzo per la girata di Lunetta che viene contrata a stento da un difensore ospite;

44° Banevento vicino al pari: sul cross di Manconi… Lanini spedisce alto da ottima posizione;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo si chiude col Catania in meritato vantaggio.

Secondo tempo (1-0)

1° nel Benevento, Perlingieri e Borello sostituiscono Lanini e Acampora;

8° gol annullato al Catania: sul cross dalla bandierina di Anastasio… colpo di testa di Luperini, deviato prima da Carpani (palo) e poi da Di Tacchio (gol) ma questi ultimi due sono in off-side;

10° nel Catania, Quaini rileva Anastasio;

11° Benevento pericoloso: Bheters si salva d’istinto su Perlingieri;

15° nel Benevento, Pinato sostituisce Viviani;

16° nel Catania, Stoppa prende il posto di Lunetta;

17° Talia scheggia la traversa della porta di Bheters con una conclusione dalla distanza;

20° occasionissima per il Benevento: Bethers si oppone alla conclusione ravvicinata di Borello; riprende Manconi sul cui tiro a botta sicura… Sturaro salva sulla linea in scivilata!

22° espulso il collaboratore tecnico del Catania, Vanzetto;

24° nel Catania, Sturaro (ovazione) lascia il posto ad Inglese mentre De Rose rileva Carpani;

27° gran conclusione a giro di Perlingieri che esce di pochissimo;

35° colpo di testa di Inglese col pallone che s’impenna senza creare problemi a Nunziante;

40° azione prolungata del Benevento conclusa col tiro alto di Manconi;

42°nel Benevento, Starita subentra a Lamesta;

44° Manconi spreca una ghiotta occasione tirando addosso a Bethers;

45° concessi 5 minuti di recupero;

48° azione personale di Stoppa che poi tira alto;

51° Vince il Catania (1-0). Esulta Toscano e tutto il “Massimino”.