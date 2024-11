L'uomo era già ai domiciliari per reati di droga

CATANIA – Arrestato un catanese di 40 anni, già agli arresti domiciliari da circa un mese per reati in materia di droga, perché responsabile di aver nascosto 8 bombe carta nel garage di casa.

Il materiale esplodente è stato trovato dai poliziotti in un garage di via Ustica, lasciato senza imballaggio e senza alcuna precauzione. Era stato il padre dello stesso arrestato ad allertare gli agenti, dopo una lite con il figlio che non voleva consegnargli le chiavi del locale.

Sul posto si sono recati gli artificieri, che hanno recuperato e sequestrato le bombe carta (per uno specifico di 800 grammi di esplosivo).

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria che ha applicato nei confronti del quarantenne la misura della custodia cautelare in carcere.