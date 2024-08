Il Catania cade 1-2 contro la Carrarese ed è fuori dalla Coppa

Solita e ineccepibile cornice della tifoseria etnea

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Il pronti-via della stagione non è dei migliori. Dopo i tre test precampionato di Assisi, arriva per i rossoazzurri di mister Toscano la prima ufficiale contro la Carrarese per la Coppa Italia nazionale: il Catania cade 2-1 e va fuori dalla competizione. Si è giocato a Chiavari.

A tenere banco, tuttavia, è l’extracampo con le vicende legate al mancato versamento della fideiussione che ha automaticamente escluso dalla convocazione i nuovi acquisti. Una vicenda che è ancora tutta da chiarire.

Encomiabile, e non certo una novità, l’apporto della tifoseria etnea: in terra ligure, sono giunti circa 400 sostenitori a supporto del Catania.

Il Tabellino

Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 – Turno preliminare

Sabato 3 agosto 2024 – Ore 18.00

Stadio “Comunale” – Chiavari (Genova)

Carrarese-Catania 2-1

Marcatori: st 1° Cherubini (CAR), 9° Popovic, 44° Cerri (CAR).

Carrarese (3-5-2): 1 Bleve; 21 Coppolaro, 4 Illanes, 3 Imperiale; 77 Belloni (1°st 7 Grassini), 8 Palmieri (1°st 9 Cherubini), 82 Capezzi, 18 Schiavi (19°st 17 Zuelli), 11 Cicconi; 28 Capello (40°st 90 Cerri), 10 Panico (K) (33°st 99 Palermo). A disposizione: 22 Mazzini, 12 Tampucci; 6 Oliana, 39 Motolese, 26 Cartano; 2 Raimo, 14 Di Matteo, 5 Della Latta, 33 Sansaro; 32 Finotto. Allenatore: Calabro.

Catania (3-4-2-1): 1 Bethers; 3 Curado, 16 Quaini, 2 Monaco; 13 Bouah, 8 Sturaro (VK) (37°st 4 Forti), 24 Zanellato, 27 Castellini (K); 20 Chiricó (37°st 25 De Luca), 5 Rapisarda; 14 Popovic. A disposizione: 22 Furlan; 7 Allegra, 11 Nania; 17 Pelleriti; 10 Coriolano; 6 D’Emilio. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Andrea Calzavara (Varese).

Assistenti: Glauco Zanellati (Seregno) e Vittorio Consonni (Treviglio).

Quarto ufficiale: Lucio Felice Angelillo (Barletta).

Ammoniti: Palmieri, Schiavi, Cicconi, Imperiale (CAR); Popovic (CT).

RECUPERO: pt 3’; st 7’.

ANGOLI: 7-0

[Foto Catania Fc]