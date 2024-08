Catania, cambio al vertice del “Gruppo della Guardia di Finanza”

Luigi Leuzzi subentra ad Antonino De Fecondo

CATANIA – Il Tenente Colonnello Antonino De Fecondo, dopo un’esperienza quinquennale, ha ceduto il comando del II Gruppo della Guardia di Finanza di Catania al Tenente Colonnello Luigi Leuzzi.

Il neo comandante ha origini leccesi: 41 anni, coniugato, con tre figli, è laureato in Giurisprudenza, Economia e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria. Giunge da Barletta ove ha ricoperto l’incarico di comandante di un importante Gruppo territoriale, alla guida del quale sono state svolte, in chiave trasversale, complesse e articolate indagini di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria.

Il II Gruppo di Catania, reparto dipendente dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, è fortemente impegnato in ambito portuale e aeroportuale, anche attraverso il determinante ausilio della dipendente Compagnia di Catania-Fontanarossa.

Un contesto nel quel la Guardia di Finanza etnea svolge quotidianamente capillari e mirate attività di istituto orientate al contrasto dei traffici di sostanze stupefacenti, di contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri, di contraffazione dei marchi e Tutela del “Made in Italy”, dell’immigrazione clandestina, nonché del traffico illecito di specie protette minacciate di estinzione.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, Generale di Brigata Antonino Raimondo, nel formulare un vivissimo ringraziamento al Tenente Colonnello Antonino De Fecondo per il lavoro svolto con assidua dedizione e sereno attaccamento all’Istituzione, ha augurato al Tenente Colonnello Luigi Leuzzi i migliori successi personali e professionali nel nuovo e delicato incarico.