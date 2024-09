Catania, contro il Picerno è solo 0-0: ma non è un pari da buttare

Al Massimino finisce a reti bianche

CATANIA – Finisce 0-0. Un pari che, va detto, per la formazione rossoazzurra è tutt’altro che da buttare. Il Picerno visto alle falde dell’Etna si è dimostrata squadra quadrata. Corta e che sa far girare il pallone. Non è semplice teoria: lo ha dimostrando al Massimino impostando una partita di grande solidità soprattutto a centrocampo. Dove, probabilmente, la formazione potentina ha trovato la chiave della partita.

Ed allora, no. Lo 0-0 casalingo maturato contro il Picerno non è affatto da buttare via. Resta, certo, l’amaro in bocca per non avere sfruttato il fattore campo con la spinta degli oltre 17 mila che dagli spalti hanno incitato per novantaquattro minuti filati gli uomini di Toscano.

Match non bellissimo, a tratti eccessivamente fisico ma che ha decifrato un messaggio chiaro per il campionato: Catania e Picerno diranno la loro sino al termine della stagione.

La cronaca

Incontro avaro di palle gol. Nel primo tempo, degni di nota al 27’ il palo centrato dagli ospiti con Franco, al 41’ il colpo di testa Guglielmotti con la risposta a due mani di Summa ed in pieno recupero ancora Guglielmotti che da due passi sparava alto un pallone da scaraventare in rete.

Nella ripresa, al 60’ Luperini perde il tempo e si fa smorzare un pallone che avrebbe meritato ben altre fortune, al 74’ D’Andrea ci prova consecutivamente per due volte ma il massimo che riesce ad ottenere è un tiro dalla bandierina. Infine, a ridosso dello scadere, Quaini colpisce di testa in area con il pallone che sembra carambolare sul braccio di un difensore ospite: il tocco sembra chiaro ma il Catania ottiene solo un giallo per proteste ai danni di Sturaro.

C’è tempo, in pieno extra-time, per un colpo di testa di Volpicelli neutralizzato da Bethers. Sarebbe stata francamente una beffa immeritata.

Finisce qui. Domenica prossima Catania di scena a Giugliano.

Tabellino

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Quaini, Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti, Sturaro, De Rose, Anastasio; Luperini, Lunetta; Inglese. A disp.: Adamonis, Torrisi, Gega, Raimo, Verna, Forti, Ciniero, Jimenez, Carpani, Stoppa, D’Andrea, Montalto.

All.: Domenico Toscano

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Franco; Energe, Maiorino, Esposito; Petito. A disp.: Merelli, Santi, Papini, Seck Ragone, Cerere, Pitarresi, Graziani, Volpicelli, Vitali, Cardoni, Santarcangelo.

All.: Francesco Tomei

ARBITRO: Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1

AMMONITI: Pagliai, Gilli

[Foto Catania Fc]