Danneggiata l’auto del candidato all’Ars, Riccardo Pellegrino

Per l'esponente politico vi è un "evidente problema di controllo del territorio".

CATANIA. Le quattro ruote tagliate e le fiancate dell’auto vandalizzate. È questa la “sorpresa” che ha trovato ieri sera il candidato all’ARS Riccardo Pellegrino al rientro da un incontro politico ad Aci Bonaccorsi.”

Quello che è capitato a me – dichiara Riccardo Pellegrino – è quello che purtroppo succede a tanti: un atto vandalico che dimostra come purtroppo il tema della sicurezza pubblica sia primario”.

“Nessun vittimismo o strumentalizzazione da parte mia, sia chiaro”, precisa Pellegrino. “Il punto è che se qualcuno è riuscito ad agire indisturbato tra le 21.00 e le 22.30 in uno dei cosiddetti paesini tranquilli dell’hinterland catanese – prosegue – è evidente che il problema di controllo del territorio non è solo limitato alla città di Catania dove questi episodi sono purtroppo all’ordine del giorno”.