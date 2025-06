Catania, dieci ex militari arruolati nella Polizia Municipale

L'incontro con il sindaco Enrico Trantino

Catania – Dieci nuovi agenti, tutti di giovane età ed ex militari delle forze armate, sono entrati in servizio nel corpo della Polizia Municipale di Catania. Il loro reclutamento è avvenuto tramite lo scorrimento di una graduatoria riservata a chi ha già prestato servizio nelle forze armate, con una significativa presenza di ex membri dell’Esercito.

Accompagnati dal comandante Diego Peruga, dal vice Stefano Blasco e dal commissario Roberto Montalto, i nuovi agenti sono stati accolti nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti dal sindaco Enrico Trantino. Il primo cittadino ha voluto incontrarli personalmente per augurare loro buon lavoro e sottolineare l’importanza della scelta di continuare a servire lo Stato, questa volta nella polizia locale di Catania.

Il sindaco Trantino ha espresso il suo apprezzamento per il profilo professionale degli ex militari e ha chiesto che vengano impiegati da subito in servizi operativi sul territorio. L’obiettivo è che contribuiscano con le loro competenze ed esperienze a garantire il rispetto delle regole in ogni ambito della vita cittadina, che resta un obiettivo prioritario per la Polizia Municipale.