 Catania Fc, esonerato mister Mimmo Toscano
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Catania Fc, nonostante la vittoria con l’Altamura: Mimmo Toscano esonerato

Sollevato dall'incarico anche il vice Michele Napoli
1 min di lettura

CATANIA – Nonostante la vittoria – seppur sofferta – con l’Altamura, il Catania Football Club comunica di “aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Domenico Toscano e l’allenatore in seconda Michele Napoli”.

Una decisione maturata nella notte ma che era nell’aria da giorni. Soprattutto dopo le ultime tre partite, che hanno visto i rossoazzurri perdere terreno rispetto al Benevento. E perdere, quindi, la possibilità di accere in Serie B dalla porta principale, il primo posto nel capionato di C.

“Si due professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali” fanno sapere i vertici del club etneo. 

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