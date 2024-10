Catania, la fuga sui tetti e il nascondiglio della droga: arrestato

I carabinieri hanno fermato un 33enne

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 33enne catanese. Volto già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di droga, per detenzione e spaccio di droga.

A San Giovanni Galermo

Durante un’operazione di controllo mirato nel quartiere San Giovanni Galermo, i carabinieri hanno pianificato una strategia che ha previsto l’impiego di due squadre coordinate. Una prima squadra si è posizionata fuori dalla palazzina sospetta, vicino ai portici sotto i quali i militari avevano intuito che agisse il pusher. Mentre una seconda squadra, ha sorvegliato il parcheggio dietro le abitazioni.

Il tentativo di fuga

I carabinieri, dopo aver visto il 33enne consegnare la droga e intascare una banconota, sono intervenuti. L’uomo è scappato sulla rampa delle scale condominiali per poi saltare sui tetti delle palazzine, tutte vicine tra loro, fino a quando è tornato in strada, nella zona parcheggi, ignaro che lì fossero appostati altri carabinieri.

Il 33enne ha nascosto una busta accanto un muretto dietro ad un autocarro ma è stato raggiunto e bloccato dalla seconda squadra, che ha anche recuperato ciò che aveva nascosto. Nel sacchetto, gli investigatori hanno trovato 23 dosi di marijuana, del peso di circa 30 grammi.