Catania, i Nas al Maas: pesce non tracciato: sequestri e denunce

Ai controlli hanno preso parte anche i militari del Nil

CATANIA – Più di mezza tonnellata di pesce è stata sequestrata perché priva di tranciabilità dai carabinieri del Nas durante un controllo all’interno dei Mercati Agro Alimentari Sicilia (Maas), dove sono state ispezionate nove ditte. Il grossista 25enne che l’aveva messa in vendita è stato sanzionato per 1.500 euro.

Al controllo hanno preso parte gli specialisti del Nucleo Ispettorato del Lavoro NIL e i colleghi del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale.

In un’altra attività commerciale riconducibile a un 40enne di Valverde i carabinieri hanno accertato che tutti e quattro i lavoratori presenti erano privi di contratto e non registrati, quindi ‘in nero’ e non erano stati sottoposti alla prevista sorveglianza sanitaria.

Al termine degli accertamenti l’imprenditore è stato denunciato penalmente all’autorità giudiziaria, e sanzionato anche per circa 4.700 euro. La sua attività inoltre è stata sospesa fino a quando non provvederà alla regolarizzazione della posizione lavorativa degli impiegati.