Catania, in mezzo ai rovi di Nesima un fortino con armi e droga

C’era anche un mitra, con pistola e munizioni

CATANIA – In un terreno di Nesima, in mezzo alle frasche, i gruppi criminali di Catania hanno nascosto armi e droga. C’erano un mitra semiautomatico, una pistola e un’altra pericolosa arma semiautomatica costruita artigianalmente.

Gli agenti del Commissariato della zona lo definiscono un “fortino” dov’erano custodite armi e droga: c’erano pure due varianti di marijuana. Gli agenti lo hanno scoperto durante una perquisizione di un vasto terreno, vicino ad una piazza di spaccio del quartiere.

Spinti dai loro sospetti, gli agenti hanno scoperto le armi sotto terra. Erano nascoste in un bidone di plastica. Sono stati scoperti anche tre caricatori con circa 50 cartucce e altre scatole piene di munizioni. All’incirca sarebbero un centinaio.

Un passamontagna e le ricetrasmittenti

Sarà la Polizia Scientifica a stabilire se queste armi siano state usate per commettere delitti. Il tutto come detto era nascosto dalla vegetazione. In un angolo del terreno, sotto una pianta di rampicante, sono stati trovati anche passamontagna, guanti, una maschera integrale e alcune ricetrasmittenti, oggetti forse usati e pronti per essere riutilizzati.

Al fiuto di Maui, il cane antidroga delle unità cinofile della Questura, si deve poi il rinvenimento di due buste di marijuana per un totale di 540 grammi. In un furgone abbandonato, poi, un’altra busta con “stunk”, una variante della cannabis, per un peso di circa 370 grammi.

Una stalla abusiva

Tutto è stato posto sotto sequestro. In zona, infine, la polizia ha individuato una stalla abusive dove è stato trovato un pony tenuto in maniera non idonea. Il proprietario è stato denunciato per abuso edilizio e lo hanno diffidato a trasferire l’animale in un luogo idoneo alla sua custodia.