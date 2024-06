Catania, irregolarità in esercizi commerciali: multe e sequestri

Riscontrate diverse violazioni

CATANIA – Diverse irregolarità sono state riscontrate in due negozi del centro storico di Catania dalla Polizia, che ha comminato sanzioni per 9.700 euro e sequestrato 15 chili di prodotti alimentari surgelati di vario genere.

In uno degli esercizi pubblici controllati sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a causa degli estintori erano scaduti e il quadro elettrico non era stato mai sottoposto a manutenzione, motivo per cui il titolare è stato sanzionato per 3.400 euro.

In un’altra attività commerciale gli agenti hanno trovato le uscite di emergenza chiuse a chiave e l’estintore scaduto e riscontrato l’assenza dell’illuminazione di emergenza. Inoltre, il locale adibito a cucina non aveva i requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa.

Tra le violazioni più evidenti le dimensioni, la mancanza di areazione e la presenza di un bagno dove c’era un frigorifero contenente alimenti surgelati privi di tracciabilità. In questo caso il titolare è stato sanzionato per 6.300 euro e diffidato dalla prosecuzione dell’attività di preparazione degli alimenti.

Per le violazioni in materia di sicurezza nel luogo di lavoro è stato avviato il procedimento amministrativo di sospensione dell’attività imprenditoriale.