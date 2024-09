Catania, la ragazza ustionata: cosa c’è dietro alla violenta aggressione

Vittima ricoverata all'ospedale Cannizzaro

CATANIA – Potrebbe esserci la contesa di un ragazzo dietro la brutale aggressione di ieri sera a Catania. Due teenager litigano, intervengono gli adulti, finisce in tragedia. Adesso c’è una ventiseienne ricoverata in ospedale con gravi ustioni sul corpo.

Benzina addosso, poi il fuoco

La mamma di una delle due contendenti le ha gettato della benzina addosso e poi ha appiccato il fuoco. La lite è iniziata ieri pomeriggio al telefono. Sembrava un banale contrasto tra ragazzine. Poi la situazione è degenerata. Dai messaggi si è passato al faccia a faccia in via monsignor Ventimiglia, una strada del centro storico. Quello che doveva essere un incontro chiarificatore è finito a botte e insulti.

La mamma che ha avuto la peggio sarebbe intervenuta per sedare la lite. L’altra donna avrebbe utilizzato il liquido infiammabile per darle fuoco. Le fiamme hanno avvolto collo torace e braccia. Adesso la vittima è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania. È in terapia intensiva. I poliziotti e la squadra mobile stanno ascoltando diversi testimoni dell’aggressione. Sembrerebbe che anche la donna che ha appiccato il fuoco si sarebbe procurata delle ferite. Avrebbe tentato di farsi curare all’ospedale Garibaldi salvo poi rinunciarci.