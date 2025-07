Catania, al via i lavori per il ripristino della fontana del Tondo Gioeni

Gli interventi saranno finanziati con la tassa di soggiorno

CATANIA – Sono partiti gli interventi di manutenzione per rimettere in funzione la fontana monumentale del Tondo Gioeni, realizzata nel 2018 sul muro in cemento che affaccia sulla circonvallazione. L’opera, ormai inattiva da tempo a causa del malfunzionamento del sistema di pompaggio, tornerà presto a essere pienamente operativa grazie a un piano di interventi straordinari predisposto dall’amministrazione comunale.

Gli Interventi

La complessità dell’intervento ha richiesto una progettazione specifica curata dai tecnici della Direzione Manutenzioni. Le operazioni prevedono la fornitura e l’installazione di nuove elettropompe, lo spostamento del quadro elettrico in precedenza collocato in un punto inadatto e la completa sostituzione dell’impianto di illuminazione, ormai obsoleto.

Per finanziare i lavori, in un contesto di bilancio comunale limitato, il Comune ha attinto agli introiti della tassa di soggiorno. L’affidamento, con procedura d’urgenza, è stato formalizzato il 26 giugno scorso con un provvedimento firmato dal direttore delle Manutenzioni, Salvo Leonardi.

Le attività degli operai sono iniziate l’8 luglio e, salvo imprevisti, si concluderanno nei primi giorni di settembre. Il ripristino della fontana rappresenta un tassello importante per la riqualificazione del decoro urbano in una delle zone più trafficate e simboliche della città.