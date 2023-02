Catania, Lupi: “Nessuna fuga in avanti sul candidato sindaco”

Il presidente di Noi con l'Italia, accolto dall'ex deputato Ars Marco Forzese, fa il punto sulle amministrative di primavera.

Catania – “La scelta del candidato a sindaco di Catania non è indifferente. Occorre scegliere la persona che meglio può servire la città e che è più competente. Si vota per il sindaco e il centro-destra governa l’Italia, governa la Regione e le grandi città. Allora abbiamo bisogno di farlo insieme e con un metodo comune e noi moderati di Noi con l’Italia saremo pronti a dare il nostro contributo. Fughe in avanti o candidati calati dall’alto rischiano di sminuire la forza e la portata della proposta politica del centro-destra”. Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di “Noi con l’Italia”, nel capoluogo etneo per assistere alle celebrazioni in onore della Patrona, Sant’Agata, Catania si voterà per le amministrative il 28 e il 29 maggio prossimi.

“Noi con l’Italia anche nelle elezioni regionali in Lazio e Lombardia – ha ricordato Lupi – è presente con una propria lista. Oggi abbiamo approfittato anche di questa visita con il nostro coordinatore provinciale, Marco Forzese, e con i nostri quadri, per dire che alle annunciate elezioni amministrative di Catania , saremo presenti nella coalizione di centro-destra, e per lanciare un appello agli amici della Lega, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia”.